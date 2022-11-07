Победу "Ювентусу" принесли голы Рабьо и Фаджиоли.

В воскресенье, 6 ноября, в матче 13-го тура итальянской Серии А встречались туринский "Ювентус" и миланский "Интер".

Поединок грандов итальянского футбола, который еще называют Дерби Италии, завершился со счетом 2:0 в пользу команды Массимилиано Аллегри.

Первый гол в матче на 52-й минуте забил французский полузащитник Адриен Рабьо. "Ювентус" убежал в быструю контратаку после углового. Филип Костич прорвался по левому флангу и прострелил вдоль ворот, Рабьо переправил мяч в правый угол. Итоговый счет на 84-й минуте установил полузащитник хозяев Николо Фаджоли. Костич отметился второй голевой передачей.

Видео дня

"Ювентус" - "Интер" - 2:0

Голы: Рабьо, 52, Фаджиоли, 84

"Ювентус": Щесни, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо, Фаджиоли, Локателли, Рабьо, Костич, Миретти (Ди Мария, 81), Милик (Кьеза, 72)

"Интер": Онана, Шкриньяр (Дармиан, 83), Де Врей, Ачерби, Думфрис (Белланова, 82), Барелла, Чалханоглу (Корреа, 73), Мхитарян (Брозович, 82), Димарко (Госенс, 73), Джеко, Мартинес

Предупреждения: Данило - Чалханоглу, Скриниар

Обзор матча:

Благодаря победе "Ювентус" поднялся на пятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023, набрав 25 очков после 13 проведенных матчей. "Интер" опустился на седьмую строчку. У команды Симоне Индзаги 24 балла.

В следующем туре чемпионата Италии "Ювентус" сыграет против "Вероны", а "Интер" померяется силами с "Болоньей".

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