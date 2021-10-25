Дмитрий Гречишкин мощным выстрелом принес своей команде три очка.

Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Гречишкин забил победный гол за свой новый клуб "Генчлербирлиги" во втором дивизионе чемпионата Турции.

30-летний хавбек издали попал в ворота "Коджаэлиспора" на 91-й минуте и установил итоговый счет на табло 2:1 в пользу своей команды.

Это дебютный гол Гречишкина за "Генчлербирлиги". В его активе 9 матчей за турецкий клуб.

"Генчлербирлиги" сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице.

Дмитрий Гречишкин: карьера

Гречишкин последние три года выступал за "Александрию", а летом 2021 года переехал в Турцию.

Дмитрий является воспитанником "Шахтера" и сыграл за первую команду 15 матчей в УПЛ. Также он защищал цвета "Зари", "Мариуполя" и "Черноморца".

У Гречишкина два поединка за национальную сборную Украины.

Автор: Артем Будрин