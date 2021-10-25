Дмитрий Гречишкин / фото genclerbirligi.tr
Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Гречишкин забил победный гол за свой новый клуб "Генчлербирлиги" во втором дивизионе чемпионата Турции.
30-летний хавбек издали попал в ворота "Коджаэлиспора" на 91-й минуте и установил итоговый счет на табло 2:1 в пользу своей команды.
Это дебютный гол Гречишкина за "Генчлербирлиги". В его активе 9 матчей за турецкий клуб.
"Генчлербирлиги" сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице.
Дмитрий Гречишкин: карьера
- Гречишкин последние три года выступал за "Александрию", а летом 2021 года переехал в Турцию.
- Дмитрий является воспитанником "Шахтера" и сыграл за первую команду 15 матчей в УПЛ. Также он защищал цвета "Зари", "Мариуполя" и "Черноморца".
- У Гречишкина два поединка за национальную сборную Украины.