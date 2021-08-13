Экс-полузащитник "Шахтера" сыграл свой первый поединок за итальянскую "Специю".

Состоялся матч 1/32 Кубка Италии, где представитель Серии А "Специя" играла против команды из Серии Б "Порденоне". За "Специю" дебютировал полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко. 25-летний экс-хавбек "Шахтера" провел на поле 86 минут. Напомним, что в это трансферное окно Коваленко на правах аренды пополнил "Специю", а контракт его пока принадлежит "Аталанте" из Бергамо.

Виктор этим летом уже забивал в ворота "Порденоне" во время прохождения подготовительных сборов с "Аталантой". В своем дебюте Коваленко не забил, но команда все равно одержала победу и прошла в следующий раунд. Виктор выступает под восьмым номером за "Специю".

"Порденоне" - "Специя" - 1:3

Голы: Фолоруншо, 51 (пенальти) - Эрлич, 39, Николау, 45+3, Э. Колли, 83 (пенальти)

Видео обзор первого тайма.

Видео обзор второго тайма.

Виктор Коваленко: главное

Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" за полгода до окончания контракта с "горняками". Футболист подписал полноценный контракт с итальянским клубом, который рассчитан на 4,5 года.

"Аталанта" заплатила "Шахтеру" за футболиста 700 тысяч евро.

По информации СМИ, Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты".

Коваленко был вторым украинцем в "Аталанте" после Руслана Малиновского.

Автор: Артем Будрин