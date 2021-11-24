Роберто Де Дзерби ждет усиления состава "горняков" в зимнее трансферное окно.

Ивуарийский полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога может покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает TUTTOmercatoWEB, предметный интерес к футболисту проявляет донецкий "Шахтер".

"Горняки" уже пытались подписать 24-летнего вингера летом, но не удалось договориться с руководством "Сассуоло". В январе руководство украинского гранда вновь предпримет попытку заполучить Бога.

Читайте такжеИнтер - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионовОтмечается, что в подписании ивуарийца заинтересован лично главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который уже работал с этим игроком будучи наставником "Сассуоло". Итальянский специалист хочет видеть Бога зимой в "Шахтере" и уже уведомил об этом руководство донецкого клуба.

Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость вингера в 20 млн евро.

Жереми Бога: карьера

Жереми Бога является воспитанником "Челси", но за лондонский клуб сыграл всего один матч.

Выступал на правах аренды за "Ренн", "Гранаду" и "Бирмингем".

Бога играет за "Сассуоло" с 2018 года. За это время ивуариец сыграл за итальянский клуб 98 матчей, в которых отличился 18 забитыми голами и 10 ассистами.

В нынешнем сезоне Бога сыграл 8 матчей в Серии А и выполнил три результативные передачи.

Автор: Владимир Медяник