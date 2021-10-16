Александр Поворознюк назвал сумму, которую тратит на "Ингулец".

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о том, почему тратит деньги на футбол.

Об этом он рассказал YouTube-каналу "Пряма Червона".

"Когда я трачу деньги - получаю от этого кайф. Не считаю, что я попал на деньги", - отметил Поворознюк.

Он назвал сумму, которую тратит на "Ингулец":

"Трачу на "Ингулец" в пределах трех миллионов долларов в год, и я не жалею об этом. Я получаю кайф от этого, особенно когда на последней минуте мы забиваем гол. Это драйв, мне такого заряда для работы хватает, что я месяц сутками работаю, чтобы еще заработать денег и потратить их на футбол".

"В жизни таких эмоций нет. Даже когда меня взрывали, когда в меня стреляли - это не тот драйв. Я к футболу отношусь как к еще одному своему ребенку, который приносит удовольствие", - добавил Поворознюк.

Александр Поворознюк: что о нем известно

50-летний Поворознюк является бизнесменом-аграрием, генеральным директором ТОВ "Агрофирма Пятихатская", а также депутатом Петровского районного совета.

В 2013 году Поворознюк основал футбольный клуб "Ингулец", а до этого был президентом черниговской "Десны".

В апреле 2020 года в офисе, в котором находился Поворознюк, произошел взрыв гранаты. Бизнесмен уцелел, в то же время один человек погиб, а другой получил тяжелые травмы. Позже Поворознюк в деталях рассказал о взрыве в офисе.

Автор: Антон Дударь