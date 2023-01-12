Футболисты "Манчестер Сити" не смогли нанести ни одного удара в створ ворот скромного соперника.

В среду, 11 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором "Саутгемптон" встречался с "Манчестер Сити".

Встреча прошла на стадионе "Сент-Мэри" и завершилась сенсационным поражением команды Пепа Гвардиолы.

"Саутгемптон" смог выйти вперед на 23-й минуте благодаря забитому мячу Секу Мара, голевую передачу ему отдал Лянцо Силвейра. На 28-й минуте встречи Мусса Дженепо с передачи Ромео Лавиа забил второй гол хозяев поля.

"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 2:0

Голы: Мара, 23, Дженепо, 28

"Саутгемптон": Базуну, Войнович, Чалета-Цар, Салису, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Диалло, Дженепо (Перро, 57), Лавиа (Эльюнусси, 62), Армстронг (Оршич, 83), Мара (Адамс, 62)

"Манчестер Сити": Ортега, Жоау Канселу, Уокер (Аканджи, 46), Лапорт, Серхио Гомес (Аке, 46), Гюндоган, Филлипс (Родри, 63), Палмер (де Брюйне, 46), Грилиш (Холанд, 56), Фоден, Альварес

Предупреждения: Лавиа (25), Диалло (79)

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" не смог нанести ни одного удара в створ ворот "Саутгемптона".

По ходу матча "горожане" нанесли семь ударов по воротам "святых", но ни один из них не пришелся в створ. "Саутгемптон", в свою очередь, нанес 12 ударов по воротам команды Хосепа Гвардиолы, четыре из которых пришлись в створ.

Также добавим, что главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола впервые в карьере проиграл со своей командой в 1/4 финала внутренних кубковых соревнований.

Примечательно, что в двух прошлых раундах Кубка лиги "Манчестер Сити" обыграл топ-клубы Англии. Сначала подопечные Гвардиолы без проблем разобрались с "Челси" (2:0), а затем одержали непростую победу над "Ливерпулем" (3:2), который дважды отыгрывался по ходу встречи.

Согласно результатам жеребьевки, в полуфинале Кубка английской лиги "Саутгемптон" сыграет с "Ньюкаслом". В другой паре 1/2 финала "Ноттингем Форест" померяется силами с "Манчестер Юнайтед".

На стадии 1/2 финала команды сыграют между собой по два матча. Первые игры состоятся 23 января, ответные - 30 января.

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