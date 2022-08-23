"Заря" может понести наказание за недопуск официального транслятора на матч 1-го тура УПЛ.

В УПЛ отреагировали на ситуацию по поводу трансляции матча первого тура чемпионата Украины по футболу "Заря" – "Ворскла" на "2+2" и Football Hub, а не на Setanta.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте УПЛ.

"Съемочная группа официального вещателя не была допущена на матч.

В связи с недопущением "Зарей" съемочной группы на позиции для съемки матча "Заря" – "Ворскла" передвижная телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Авангард", на котором проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", - говорится в заявлении.

Напомним, новый сезон УПЛ стартовал матчем "Шахтер" - "Металлист-1925". Игра завершилась вничью.

Сезон УПЛ 2022/2023: что известно

В новом сезоне в Премьер-лиге сыграют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров). Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Участие в новом сезоне УПЛ не принимают черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Из Первой лиги в УПЛ вышли "Металлист" и "Кривбасс".

Все матчи чемпионата Украины по футболу в условиях военного времени будут проходить без зрителей.

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