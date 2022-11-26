В 15-м туре УПЛ киевское "Динамо" принимало дома харьковский "Металлист 1925". Игра завершилась вничью.
Вратарь харьковчан Олег Мозиль парировал пенальти от Виктора Цыганкова в конце первого тайма.
Динамо Киев - Металлист 1925 - 0:0
Динамо Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 62), Попов, Забарный, Караваев (Перрис, 83) – Сидорчук – Кабаев (Гармаш, 46), Лонвейк (Шепелев, 61), Буяльский, Цыганков – Ванат (Беседин, 46)
Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Курило, Ткачук, Жичиков – Вачиберадзе (Мартынюк, 57) – Ременюк, Кравченко (Шершень, 84), Габелок, Русин – Борячук (Чирук, 76)
Нереализованный пенальти: Цыганков, 43
Следующий матч в этом году киевское "Динамо" проведет против харьковского "Металлиста" 30 ноября в рамках восьмого тура, харьковский "Металлист 1925" теперь аж весной сыграет против донецкого "Шахтера".
УПЛ: турнирная таблица
- После 14-ти матчей киевское "Динамо" идет на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ. В активе "бело-синих" 27 набранных очков. "Металлист 1925" заработал 18 баллов и занимает 6-ю строчку.
- "Шахтер" расположился на втором месте с 30-ю очками, а "Днепр-1" занимает первую строчку, набрав 35 баллов.
- "Заря" на 4-й позиции - у нее 26 очков.