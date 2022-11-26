После 14-ти матчей киевское "Динамо" идет на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ.

В 15-м туре УПЛ киевское "Динамо" принимало дома харьковский "Металлист 1925". Игра завершилась вничью.

Вратарь харьковчан Олег Мозиль парировал пенальти от Виктора Цыганкова в конце первого тайма.

Динамо Киев - Металлист 1925 - 0:0

Динамо Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 62), Попов, Забарный, Караваев (Перрис, 83) – Сидорчук – Кабаев (Гармаш, 46), Лонвейк (Шепелев, 61), Буяльский, Цыганков – Ванат (Беседин, 46)

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Курило, Ткачук, Жичиков – Вачиберадзе (Мартынюк, 57) – Ременюк, Кравченко (Шершень, 84), Габелок, Русин – Борячук (Чирук, 76)

Нереализованный пенальти: Цыганков, 43

Следующий матч в этом году киевское "Динамо" проведет против харьковского "Металлиста" 30 ноября в рамках восьмого тура, харьковский "Металлист 1925" теперь аж весной сыграет против донецкого "Шахтера".

УПЛ: турнирная таблица