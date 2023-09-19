Теперь в текущем сезоне Цыганков и Довбик имеют по одному забитому мячу.

В понедельник, 18 сентября, состоялся поединок пятого тура чемпионата Испании по футболу между "Жироной" и "Гранадой".

Игра проходила в городе Гранада и завершилась победой гостей поля со счетом 2:4.

На 22-й минуте Виктор Цыганков забил первый гол своей команды, красиво попав в дальний угол ворот. На 34-й минуте Артем Довбик отдал голевую передачу головой на Давида Лопеса и счет стал на табло 0:3.

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Добавим, что Цыганков провел на поле 68 минут и был замененным на Порту, а Довбик на 71-й минуте уступил место на поле Кристиану Стуани.

Гранада – Жирона – 2:4

Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 - Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Ян Коуту, 89

Статистический портал WhoScored поставил украинцам хорошие оценки: Цыганкову – 7.6, Довбику - 7.3. Самый высокий балл в матче получил левый вингер "Жироны" Савио - 8.0.

23 сентября "Жирона" дома будет принимать "Мальорку". "Жирона" занимает 3-е место в Ла Лиге (13 очков), впереди только "Реал" (15) и "Барселона" (13).

Напомним, что в текущем сезоне Цыганков и Довбик имеют по одному забитому мячу. В первом туре против "Реала Сосьедад" Артем забил свой дебютный гол за "Жирону" после паса Виктора.

Прошлым летом Довбик перешел из "Днепра-1" в "Жирону".

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