Матч в чемпионате Филиппин едва не завершился трагически для судьи Чарли Пенса.

Едва ли не завершился трагедией футбольный поединок, который был сыгран на Филиппинах.

Как сообщает GMA News, в Баго-Сити, во время матча низшего дивизиона чемпионата Филиппин, в арбитра встречи Чарли Пенса внезапно ударила молния.

Молния сначала ударила в дерево акации сбоку от футбольного поля, но электричество потекло к центру. Сообщается, что Пенс был ранен там.

Видео дня

После всего случившегося 24-летний рефери заявил, что внезапно потерял равновесие и упал на поле.

Видео удара молнии:

К счастью, трагедии удалось избежать благодаря тому, что судья вовремя получил медицинскую помощь и в настоящее время находится в стабильном состоянии. Его выздоровление ожидается в ближайшее время.

"Вдруг я потерял равновесие, упал и почувствовал тепло в теле. Я хорошо восстанавливаюсь. Я счастлив, что выжил. Молния могла убить меня на месте. Я скоро полностью поправлюсь. Я выполню свой долг арбитра... Я закончу эту игру", – позже отметил Пенс.

Ранее УНИАН сообщал об ужасной трагедии, которая случилась после матча чемпионата Индонезии по футболу между командами "Арема" и "Персебея". По окончанию игры на стадионе возникла массовая потасовка, жертвами которой стали по меньшей мере 174 человека.

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