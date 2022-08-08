Мадс Кристиансен удачно подключился к розыгрышу стандарта и спас свою команду от поражения.

В воскресенье, 7 августа, в рамках 17-го тура чемпионата Норвегии по футболу встречались один из лидеров первенства "Лиллестрем" и "Тромсе", который борется за выживание.

Команда-аутсайдер забила в первом тайме и лидировала практически до финального свистка арбитра. Но на 90+4 минуте вратарь "Лиллестрема" Мадс Кристиансен побежал в штрафную площадь соперников на подачу со стандартного положения и невероятным образом оказался без опеки после скидки партнера. Мадсу хватило времени, чтобы обработать мяч и хладнокровно переиграть своего оппонента.

В итоге игра завершилась со счетом 1:1.

"Лиллестрем" - "Тромсе" - 1:1

Голы: Кристиансен, 90+4 - Китолано, 36

Видео гола:

После 17-ти туров в чемпионате Норвегии лидирует "Мольде", который опережает "Лиллестрем" на 5 очков, но имеет при этом на одну сыгранную игру больше. "Тромсе" находится в зоне вылета, с 18 баллами в активе команда занимает 16-е место.

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