Мирон Маркевич считает, что "можно поехать и выиграть чемпионат".

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич высказал свое мнение о запрете для сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Москве.

Своим мнением Маркевич поделился с сайтом Tribuna.com.

"Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую", - сказал специалист.

В ответ на слова о том, что украинские болельщики возмущены тем, что команда может поехать на турнир в Россию, которая ведет против нас войну, Маркевич подчеркнул:

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"Здесь тоже есть своя правда. И те правы, и те правы. Но можно же поехать и выиграть чемпионат. Я не участвовал в принятии этого решения".

"Посмотрим, возможно, через день-два решение поменяется. В первую очередь от этого страдают футболисты, которые старались и хотели попасть на такой серьезный форум. Футболисты, наверное, должны были ехать, а болельщики нет. Так мне кажется", - добавил Маркевич.

Сборной Украины запретили участвовать на ЧМ в Москве: что известно

В июне сборная Украины по пляжному футболу завоевала путевку на чемпионат мира, успешно преодолев квалификацию.

Однако УАФ и Ассоциация пляжного футбола Украины запретили нашей команде участвовать на соревнованиях в Москве.

ЧМ пройдет с 21 по 29 августа 2021 года.

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Автор: Антон Дударь