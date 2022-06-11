На этот раз подопечные Дидье Дешама не смогли обыграть Австрию.

В третьем туре элитного дивизиона Лиги наций УЕФА сборная Франции пожаловала в гости в Австрию.

Хозяева поля, которых недавно возглавил Ральф Рангник, открыли счет на 37-й минуте. До победы они не дотерпели совсем чуть - Килиан Мбаппе спас французов, забив на 83-й минуте.

Таким образом, в текущем розыгрыше Лиги наций Франция стартовала с поражения и двух ничьих. Перед этим действующие чемпионы мира сыграли вничью с Хорватией (1:1) и уступили Дании (1:2).

Австрия - Франция - 1:1

Голы: Вайман, 37 - Мбаппе, 83

Австрия: Пенц – Лайнер (Лазаро, 54), Траунер, Алаба (Дансо, 69), Вобер – Лаймер, Шлагер, Зайвальд, Забитцер – Вайман (Грегорич, 64), Арнаутович (Онисиво, 64)

Франция: Льорис – Павар, Салиба, Конате, Тео Эрнандес – Чуамени (Гендузи, 63), Камара – Диаби, Гризманн (Мбаппе, 63), Коман (Нкунку, 79) – Бензема

В турнирной таблице положение следующее после 3-х туров:

1. Дания - 6 очков

2. Австрия - 4 очка

3. Хорватия - 4 очка

4. Франция - 2 очка

Видео обзор матча

Напомним, что сборная Украины проведет свою игру Лиги наций 11 июня против Армении.

Сборная Франции: главное