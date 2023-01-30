"Милан" проигрывает второй кряду матч в чемпионате Италии с разгромным счетом.

В воскресенье, 29 января, состоялся поединок 20-го тура итальянской Серии А, в котором "Сассуоло" на выезде играл против действующего чемпиона лиги - "Милана".

Игра проходила на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась разгромным поражением "россонери" со счетом 2:5.

Команда Стефано Пиоли уже по итогам первого тайма проигрывала 1:3 - на голы Дефреля, Фраттези и Берарди "россонери" ответили лишь голом Жиру.

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Во втором тайме "Сассуоло" забил еще два гола в ворота "Милана". Свою фамилию на табло записали Арман Лорьенте и Матеус Энрике. "Милан" ответил точным ударом Дивока Ориги, бельгиец забил с передачи Жуниора Мессьяса.

"Милан" – "Сассуоло" - 2:5

Голы: Жиру, 24, Ориги, 81 – Дефрель, 19, Фраттези, 21, Берарди, 30, Лорьенте, 47, Энрике, 79

"Милан": Тэтэрушану, Калабрия, Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич (Побега, 71), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 70), Тонали, де Кетеларе (Рафаэл Леау, 46), Ребич (Ориги, 71), Жиру

"Сассуоло": Консильи, Рожерио, Эрлич, Руан, Маркицца (Кирьякопулос, 46), Обианг, Фраттези (Торстведт, 77), Траоре, Берарди (Феррари, 85), Лорьенте (Альварес, 76), Дефрель (Матеус Энрике, 76)

Предупреждения: Тонали, 37, Ребич, 45+4, Калабриа, 46, Крунич, 61, Габбия, 87, Жиру, 90+1, Побега, 90+5 – Берарди, 38, Обьянг, 53, Кирьякопулос, 61, Фраттези, 73, Трессолди, 90+1

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Милан" впервые в истории пропускает по четыре мяча в двух матчах Серии А подряд. Об этом сообщает Gracenote Live в Твиттере. В прошлом туре чемпионата Италии "россонери" проиграли со счетом 0:4 против римского "Лацио".

Из-за серии неудачных результатов "Милан", который в прошлом сезоне стал чемпионом Италии спустя 11 лет, опустился на пятую строчку турнирной таблицы, набрав в 20 матчах 38 очков. Отставание от лидирующего "Наполи" составляет 12 очков, но у неаполитанцев еще игра в запасе.

"Сассуоло" набрал 20 очков и поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы.

В следующем туре "Милан" сыграет против "Интера". Миланское дерби состоится 5 февраля.

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