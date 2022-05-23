В вопросах безопасности и допуска публики на стадионы можно брать пример с тех культурных мероприятий, которые уже проходят в настоящий момент, считает функционер.

Планировать начало нового чемпионата и проводить его обязательно нужно, перед этим определив, какие клубы готовы к этому с финансовой, кадровой, эмоциональной точки зрения.

Такое мнение почетный член УЕФА Григорий Суркис высказал в интервью сайту Динамо Киев от Шурика, уточнив, что главное сейчас - найти общий язык с местом проведения футбольных матчей с участием украинских команд, как на международном уровне, так и на внутриукраинском.

"К сожалению, из-за агрессии РФ и войны, навязанной Украине, наши сборные и клубы, которые будут выступать в еврокубках, вынуждены будут еще некоторое время принимать соперников на нейтральных полях. По меньшей мере, на период действия военного положения, уже пролонгированного до конца августа. Впрочем, скорее, эта реальность будет продолжаться до нашей Победы.

Однако и в таких сложных условиях украинский футбол все равно должен жить. Нам очень необходимо выстраивать корпоративное единство и солидарность. Чтобы понять реальные потребности и проблемы каждого члена футбольного сообщества и помочь тем, кто не сможет устоять в этот период самостоятельно. Возвращаясь к теме проведения внутренних соревнований, я уверен, мы должны сделать все, чтобы они возобновились. И не где-то, а на территории Украины!" - сказал Суркис.

Он отметил, что возобновление чемпионата Украины станет еще одной линией фронта сопротивления оккупантам:

"Спросите себя: где именно должен проходить чемпионат Украины? Конечно, дома! Тогда футбол станет еще одной линией национального сопротивления спортивным фронтом. Учитывать опасность — разве это не свойственно любому из нас? Но мы как-то пытаемся работать над собой и в конце концов остаемся в Украине. Так и наш футбол способен продемонстрировать свое единство с народом, что было бы сильным проявлением здорового патриотического, освободительного движения"

Суркис убежден, что трата денег во время войны на аренду зарубежных полей, а также перелеты и проживание команд, будет воспринята неоднозначно друзьями Украины:

"Неужели футбольное сообщество хочет дождаться личного призыва к нему со стороны президента страны? Или вполне вероятного запроса со стороны представителей союзнических государств: зачем мы направляем в Украину миллиардные ленд-лизы, если вы тратите миллионы на футбольные матчи на чужбине? Никто же не живет в иллюзиях относительно сметы заграничного содержания десятков клубов?" - сказал функционер.

Он отметил, что при составлении планов нужно заклыдывать возможность их быстрых изменений с учетом развития событий, например, если война обострится:

"Тогда наверняка пришлось бы консервировать футбольное хозяйство, отправлять в бессрочный отпуск игроков и тренеров, другой персонал со всеми юридическими последствиями. Но если интенсивность боевых действий, наоборот, будет иметь тенденцию к уменьшению, нужно применять другие алгоритмы. Также подготовлены заранее. Сможем провести полноценные турниры во всех лигах, при участии тех команд, которые играли в последнем сезоне, будет очень хорошо. При этом ни один из них не должен страдать — понижаться классом, например. Напротив! Тем, кто остановился на переходных местах в первой или второй лигах, нужно предоставить возможность повышения. Пусть в УПЛ тогда выступает 18 или даже 20 клубов"

В то же время Суркис подчеркнул, что в вопросах безопасности, допуска публики на стадионы можно брать пример с тех культурных мероприятий, которые уже проходят в настоящий момент.

"Вы знаете, что в Киеве уже возобновила работу Национальная опера? Так, через комендантский час, ограниченную работу общественного транспорта она открывает двери только в субботу и воскресенье. Но все равно – открывает! А в случае воздушной тревоги действует такой регламент ГСЧС: действо артистов останавливается и все присутствующие в зале переходят в укрытие, рассчитанное на 300 человек. И в онлайн-продаже предоставляется всего 300 билетов, в то время как рассчитанный зал на 1300 мест.

Как видите, при наличии конкретных, исчерпывающих ответов, определенные решения с государственными учреждениями можно согласовать. Так почему бы и футболу не использовать этот опыт? Однако инициативу должно проявлять само наше сообщество, как и отстаивать, лоббировать проекты своих предложений. Форс-мажорные времена требуют соответствующего управленческого сопровождения", - подчеркнул Суркис.

При подготовке проведения собрания клубов УПЛ, запланированного на 27 мая, Суркис пожелал украинским клубам оставаться мудрыми и гибкими, выдавливая из сложившейся ситуации максимум возможного , адекватно оценивая реальные реалии.