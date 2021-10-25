Туринцев спас одиннадцатиметровый удар.

В одном из центральных матчей 9-го тура итальянской Серии А действующий чемпион "Интер" принимал "Ювентус". Встреча завершилась вничью.

"Интер" вышел вперед на 17-й минуте - Эдин Джеко сыграл на добивании после того, как Хакан Чалханоглу пробил в перекладину.

Избежать поражения "Ювентусу" удалось на 89-й минуте - Пауло Дибала реализовал пенальти за фол на Алексе Сандро.

Также 24 октября в Серии А состоялась дуэль "Ромы" и "Наполи". Она завершилась без забитых голов - 0:0.

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"Интер" - "Ювентус" - 1:1

Голы: Джеко, 15 Дибала (с пенальти), 89

"Интер": Ханданович, Дармиан, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Перишич (Думфрис, 82), Барелла (Весина, 90), Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 61), Джеко, Лаутаро (Санчес, 82)

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Куадрадо (Кьеза, 65), Локателли (Кайо Жорже, 83), Маккени (Артур, 83), Бернардески (Бентанкур, 18), Мората, Кулусевски (Дибала, 65)

Видео голов

Серия А: положение команд

"Интер" набрал 18 очков и занимает третье место в Серии А, на 7 очков отставая от двух лидеров - "Наполи" и "Милана".

У "Ювентуса" - 15 очков и шестая позиция в турнирной таблице.

Автор: Антон Дударь