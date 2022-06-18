Георгий Цитаишвили считает, что Россию ждет судьба СССР.

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о своем отношении к РФ.

21-летний вингер дал интервью для SportArena.

- Там люди, у которых нет собственного мнения. Это люди, которые ради денег и своего блага закроют рот и будут смотреть, как умирают дети. Это люди, которые не хотят развиваться и жить нормальной жизнью.

В России после этого никогда и не будет нормальной жизни. Весь мир будет ненавидеть эту страну и этих людей. Эта страна закроется, будто построит стену вокруг себя и будет жить там. Это будет другой мир.

- СССР?

- Да. Они готовы терпеть, чтобы их не посадили на 10 суток в обезьянник. Они боятся сесть в тюрьму, но хотят жить в стране, где ничего не будет.

- Для тебя РФ прекратила существование?

- Да. Я и раньше знал, что происходило в Грузии... Может там есть несколько нормальных людей, 1%, но я их не замечал.

- Как насчет трансферных предложений из России?

- Я их даже не рассмотрю, - сказал Цитаишвили.

Напомним, что первую половину прошлого сезона Георгий провел в аренде за одесский "Черноморец". За 15 матчей он смог забить лишь один мяч. Зимой 2022 года "Динамо" отдало Цитаишвили в аренду в краковскую "Вислу".

Цитаишвили дебютировал за "Динамо" весной 2018 года, выйдя на замену в финале Кубка Украины против "Шахтера". Всего он провел за киевлян 19 матчей в УПЛ и голами не отмечался.

В 2019 году Георгий стал чемпионом мира на молодежном ЧМ в составе сборной Украины U-20. На взрослом уровне он принял решение выступать за сборную Грузии и сыграл за национальную команду уже 5 матчей.

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