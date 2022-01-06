Полузащитник провел в клубе из Гданьска год.

Польская "Лехия" прекратила сотрудничество с украинским полузащитником Николаем Мусолитиным.

Контракт между 22-летним игроком и польским клубом был разорван по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт гданьской команды.

Добавим, что украинец подписал контракт с "бело-зелеными" в январе прошлого года. Однако с того времени Мусолитин отыграл за "Лехию" лишь семь матчей в польской Экстракласе, отдав при этом одну результативную передачу.

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"Лехия" Гданьск занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата Польши, отставая от лидирующего "Леха" на восемь очков.

Николай Мусолитин: карьера