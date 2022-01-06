Польская "Лехия" прекратила сотрудничество с украинским полузащитником Николаем Мусолитиным.
Контракт между 22-летним игроком и польским клубом был разорван по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт гданьской команды.
Добавим, что украинец подписал контракт с "бело-зелеными" в январе прошлого года. Однако с того времени Мусолитин отыграл за "Лехию" лишь семь матчей в польской Экстракласе, отдав при этом одну результативную передачу.
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"Лехия" Гданьск занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата Польши, отставая от лидирующего "Леха" на восемь очков.
Николай Мусолитин: карьера
- Мусолитин является воспитанником "Черноморца". За одесский клуб полузащитник сыграл 74 матча и отличился 4 забитыми голами.
- За границей Мусолитин играл в составе латвийской "Валмиеры". На его счету 18 матчей 4 результативных передачи.
- Из латвийской "Валмиеры" в статусе свободного агента Мусолитин перешел в "Лехию".
В 2019 году Мусолитин стал чемпионом мира в Польше в составе команды сборной Украины до 20 лет, которую тогда тренировал Александр Петраков. На турнире, который проходил в Польше, он сыграл два матча.