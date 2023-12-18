Вратарь мадридского "Реала" и национальной сборной Украины Андрей Лунин может сменить клубную прописку.
Как сообщает издание Okfichajes, украинский футболист попал в сферу интересов действующего чемпиона Италии "Наполи".
По информации источника, контракт основного стража ворот неполитанского клуба Алекса Марета истекает и стороны не намерены его продлевать. По этой причине "Наполи" начал поиски нового основного голкипера на следующий сезон и Андрей Лунин является одним из фаворитов.
В текущем сезоне украинец прекрасно проявил себя, заменив в составе "Реала" травмированного Тибо Куртуа. После возвращения бельгийца Лунин снова станет "вторым номером" в команде. Такая роль не устраивает украинца и он хочет перейти в клуб, где будет регулярно получать игровое время.
Добавим, что интерес к украинскому голкиперу проявляют также "Селтик", "Бетис" и несколько команд из АПЛ.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 5 миллионов евро. Контракт украинца с "Реалом" официально действует до конца июня 2024 года.
В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл 9 матчей в составе "Реала", четыре из них - "на ноль".