Андрей Лунин может перебраться в итальянский чемпионат.

Вратарь мадридского "Реала" и национальной сборной Украины Андрей Лунин может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Okfichajes, украинский футболист попал в сферу интересов действующего чемпиона Италии "Наполи".

По информации источника, контракт основного стража ворот неполитанского клуба Алекса Марета истекает и стороны не намерены его продлевать. По этой причине "Наполи" начал поиски нового основного голкипера на следующий сезон и Андрей Лунин является одним из фаворитов.

Видео дня

В текущем сезоне украинец прекрасно проявил себя, заменив в составе "Реала" травмированного Тибо Куртуа. После возвращения бельгийца Лунин снова станет "вторым номером" в команде. Такая роль не устраивает украинца и он хочет перейти в клуб, где будет регулярно получать игровое время.

Добавим, что интерес к украинскому голкиперу проявляют также "Селтик", "Бетис" и несколько команд из АПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 5 миллионов евро. Контракт украинца с "Реалом" официально действует до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл 9 матчей в составе "Реала", четыре из них - "на ноль".

Вас также могут заинтересовать новости: