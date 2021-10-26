Андрей Лунин может покинуть мадридский гранд.

Вратарь "Реала" Андрей Лунин может по окончании нынешнего сезона сменить клубную прописку.

Украинский голкипер, контракт которого с мадридским грандом рассчитан до июня 2024 года, попал в сферу интересов сразу трех европейских клубов, сообщает transfermarketweb.com.

Читайте такжеФутбол уже не будет прежним: ФИФА намерена внедрить новую технологию, которая будет помогать арбитрамСреди претендентов на Лунина называют испанские "Гранаду" и "Эспаньол", а также действующего чемпиона Франции - "Лилль".

Украинец очень недоволен тем, что совершенно не имеет игровой практики в "Реале". За последние два сезона в стане "сливочных" 22-летний кипер появлялся в стартовом составе лишь единажды в поединке Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что интерес к Андрею Лунину проявляет также гранд немецкого футбола - "Боруссия" Дортмунд.

Андрей Лунин: карьера в "Реале"

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В начале сентября 2020 года "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных".

Украинец стал резервистом Тибо Куртуа, но первый и пока единственный шанс получил 21 января. Дебют получился неудачным - "Реал" с украинцем опозорился в Кубке Испании.

До этого Лунин играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольной игре перед сезоном 2020-2021.

Автор: Владимир Медяник