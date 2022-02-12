Гол Хаверца в дополнительное время принес английскому клубу победу.

В субботу, 12 февраля, в Абу-Даби состоялся финал Клубного чемпионата мира по футболу. В главном матче турнира встретились английский "Челси" и бразильский "Палмейрас". Игра проходила на стадионе "Мохаммед бин Зайед Стэдиум" и завершилась победой европейского клуба.

Счет в матче открыли фавориты встречи - лондонский "Челси". На 55-й минуте игры отличился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

Однако это не сломило бразильский клуб. Они довольно быстро пришли в себя после пропущенного мяча и уже на 64-й минуте игры сравняли счет в противостоянии. Голом с пенальти отличился Рафаэль Вейга.

В основное матч завершился вничью и команды сыграли два дополнительных тайма по 15 минут.

В самой концовке четвертого тайма гол забил немецкий полузащитник Кай Хаверц и принес "Челси" победу в этом матче и на турнире в целом.

"Челси" - "Палмейрас" - 2:1

Голы: Лукаку (55), Хаверц (117, пен) – Вейга (64, пен)

"Челси": Менди, Кристенсен (Сарр, 91), Тьяго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Зиеш, 91), Хадсон-Одои (Сауль, 76), Маунт (Пулишич, 31), Лукаку (Вернер, 76), Хаверц

"Палмейрас": Уэвертон, Маркос Роша (Дайверсон, 118), Гомес, Луан, Пикерес, Данило, Зе Рафаэл (Жаилсон, 60), Дуду (Рафаэл Наварро, 103), Рафаэл Вейга (Атуэста, 78), Скарпа, Рони (Весли, 78).

Удаление: Луан, 120+6

Видео голов:

Отметим, что в составе "Палмейраса" выступает бывший футболист киевского "Динамо" Дуду. Именно он стал героем бразильского клуба в полуфинале, его гол и ассист вывел "Палмейрас" в финал КЧМ.

Добавим, что 12 февраля несколькими часами ранее был также сыгран матч за третьем место на Клубном чемпионате мира, в котором египетский "Аль-Ахли" разгромил "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Первый тайм был очень запоминающимся. Если "Аль-Хиляль" отличился грубой игрой, впоследствии чего Перейра и Каноо были удалены с поля, то "Аль-Ахли" - результативностью. Дубль записал Ибрагим и еще один мяч забил Абделькадер.

На 64 минуте египетская команда забила четвертый мяч. Эль-Сулейя без проблем переиграл стража ворот соперника Аль-Оваиса.

"Аль-Хиляль" - "Аль-Ахли" - 0:4

Голы: Ибрагим, 8, 17, Абделькадер, 40, Эль-Сулейя, 64

Для "Челси" это первая победа в истории на Клубном чемпионате мира. До этого они играли на этом турнире всего лишь один раз. В 2012 году "синие" в финале проиграли бразильскому "Коринтиансу".

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