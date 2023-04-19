Михаил Мудрик получил одну из самых низких оценок за игру против "Реала".

Во вторник, 18 апреля, "Челси" проиграл на своем поле "Реалу" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра завершилась со счетом 0:2.

Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик начал игру в запасе и появился на поле на 67-й минуте, заменив Марка Кукурелью.

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За отведенное время на поле украинец получил желтую карточку, нанес 2 удара по воротам (1 в створ и 1 неточный), сделал 10 касаний мяча, отдал 4 точные передачи из 4 (100%), провел 1 удачную обводку при 1 попытке, дважды потерял мяч, дважды сфолил, 1 раз оказался в офсайде, 1 раз вынес мяч и 1 раз был обыгран.

Коэффициент ожидаемых голов Михаила Мудрика (xG) составил 0,06.

Статистический портал WhoScored поставил оценку 6,1 Михаилу за эту игру. Более низкий балл в составе "синих" получил только Мейсон Маунт - 6,0.

Самую высокую оценку за матч получил бразильский вингер "Реала" Родриго (8,9), который отличился двумя забитыми голами.

Тем не менее, лучшим игроком матча по версии УЕФА был признан не Родриго, а уругвайский полузащитник Федерико Вальверде.

"Он превосходно обеспечивал баланс в средней линии "Реала", был собран при контроле мяча, отлично отработал в обороне и отдал выдающуюся передачу, приведшую ко второму голу", - говорится в комментарии УЕФА.

Напомним, "Реал" обыграл "Челси" по сумме двух матчей со счетом 4:0 и завоевал путевку в 1/2 финала Лиги чемпионов.

В следующем раунде турнира "сливочные" сыграют против победителя пары "Бавария" - "Манчестер Сити". Первая встреча этих команд завершилась победой "горожан" со счетом 3:0.

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