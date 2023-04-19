Победу мадридскому гранду принесли голы бразильского вингера Родриго.

Во вторник, 18 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

Встреча проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

Первый гол в этой игре был забит на 58-й минуте - с передачи Винисиуса Жуниора забил Родриго. На 80-й минуте бразильский вингер оформил дубль и установил финальный счет на табло. Ассистировал ему уругвайский хавбек Федерико Вальверде.

Видео дня

"Челси" - "Реал" - 0:2

Голы: Родриго, 58, 80

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Чалоба, Фофана, Кукурелья (Мудрик, 68), Ковачич, Канте, Галлахер (Жоау Феликс, 67), Фернандес (Стерлинг, 67), Хавертц (Маунт, 77)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо, 82), Алаба (Рюдигер, 46), Милитао, Камавинга, Модрич, Кроос (Себальос, 76), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема (Тчуамени, 71)

Предупреждения: Милитао (22), Кукурелья (34), Джеймс (50), Мудрик (89)

Обзор матча:

Напомним, первая встреча команд в Мадриде прошла неделю назад и закончилась с аналогичным счетом. Таким образом, по сумме двух матчей "Реал" победил "Челси" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Добавим, что в полуфинале "Реал" сыграет против победителя пары "Бавария" - "Манчестер Сити". Вероятно, это будет английский клуб, поскольку "горожане" обыграли мюнхенцев в первой игре со счетом 3:0 и отыграть такой разрыв команде Томаса Тухеля будет крайне сложно.

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