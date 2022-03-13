Лондонский футбольный клуб обратился к британскому правительству с просьбой.

ФК "Челси" попросил у британского правительства отменить запрет на продление контрактов и трансферы из-за кадровой ситуации в команде.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Челси" подал подробный список изменений, которые они хотят внести в лицензию, чтобы клуб мог нормально функционировать. Также клуб хочет отменить запрет на продажу билетов, поскольку он терпит убытки.

Правительство внесло некоторые поправки в лицензию "Челси", увеличив сумму, которую им разрешили тратить на организацию матчей с 500 000 фунтов стерлингов до 900 000 фунтов стерлингов.

В новой лицензии также четко было указано, что им разрешено получать доходы от трансляций и призовые деньги и использовать их для выплаты зарплаты игрокам и персоналу, а также на содержание академии.

Однако это не увеличило лимит их расходов на выездные матчи чемпионата, который составляет 20 000 фунтов стерлингов. Но будет увеличен лимит для выездных матчей Лиги чемпионов, если они выйдут в четвертьфинал.

Напомним, владелец лондонского клуба Роман Абрамович попал под британские санкции - его имущество арестовано. Теперь "Челси" банально не имеет возможности проводить финансовые операции, а именно - покупать новых футболистов и пролонгировать соглашения с теми, кто уже есть. Летом контракты заканчиваются у Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и капитана команды Сесара Аспиликуэты.

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