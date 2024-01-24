Михаил Мудрик отыграл 45 минут в матче с "Мидлсбро", но результативными действиями не отличился.

Во вторник, 23 января, состоялся поединок 1/2 финала Кубка лиги, в котором "Челси" принимал "Мидлсбро".

Матч проходил на стадионе "Стамфорд Бридж" и завершился сокрушительной победой хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 15-й минуте - мяч в собственные ворота забил полузащитник "Мидлсбро" Джонатан Хаусон. На 29-й минуте Энцо Фернандес увеличил преимущество "Челси" до двух мячей. Третий гол "синих" на 36-й минуте забил Аксель Дисаси. Следующие два гола хозяев поля на счету Коула Палмера - он отличился на 42-й и 77-й минутах. Шестой гол в ворота "Мидлсбро" забил Нони Мадуэке на 81-й минуте. Единственный гол гостей был забит на 88-й минуте. Его автором стал Марк Роджерс.

"Челси" - "Мидлсбро" - 6:1

Голы: Хаусон (15, автогол), Фернандес (29), Дисаси (36), Палмер (42, 77), Мадуэке (81) - Роджерс (88)

"Челси": Петрович, Дисаси, Силва, Колвилл, Чилуэлл (Гилхрист, 65), Кайседо (Чуквуэмека, 72), Фернандес, Стерлинг (Каслдайн, 85), Палмер, Мудрик (Мадуэке, 46), Броя (Галлахер, 65)

"Мидлсбро": Гловер, ван ден Берг, Фрай, Кларк, Энгель, Хаусон (О'Брайен, 70), Барласер, Форсс (Дейкстил, 46), Куркс (Гилберт, 89), Хекни, Роджерс

Предупреждения: Мудрик (12), Силва (53) - Крукс (40), ван ден Берг (64)

Обзор матча Челси - Мидлсбро:

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел в основном составе на эту встречу и сыграл одни тайм. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,9 балла.

Комментарий главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино после матча

"Дела идут великолепно. Я не могу жаловаться, просто люди должны нам доверять. У нас молодая команда, нам нужно расти. Менталитет очень хороший, только дайте нам время. Мы строим новый проект, совершенствуемся. Я правда счастлив", - приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Напомним, первый матч 1/2 финала Кубка лиги между "Челси" проиграл "Мидлсбро" со счетом 0:1. Таким образом, по сумме двух матчей "Челси" одержал победу со счетом 6:2 и вышел в финал турнира.

В финале "Челси" предстоит сыграть с победителем пары "Ливерпуль" - "Фулхэм". Первая встреча этих команд завершилась победой "красных" со счетом 2:1.

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