"Манчестер Сити" попытается сократить отставание от "Арсенала" в турнирной таблице.

В четверг, 5 января, состоится поединок 19-го тура английской Премьер лиги, в котором "Челси" встретится с "Манчестер Сити".

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" идет на десятой позиции, имея в активе 25 очков. Лондонцы, которых тренирует Грэм Поттер, пока привыкают к требованиям и структуры игры нового наставника. Несмотря на это, Челси рискует не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

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Если "Челси" одержит победу, то улучшит свои шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Что касается "Манчестер Сити", то, в случае победы, команда Пепа Гвардиолы приблизится к лидирующему "Арсеналу". В турнирной таблице сейчас "горожане" отстают от "канониров" на восемь очков, имея игру в запасе.

Челси - Манчестер Сити: прогноз

В дуэли "Челси" и "Манчестер Сити" букмекеры отдают преимущество "горожанам". Коэффициент на победу "Сити" в этом матче составляет 1,66, на ничью - 4,10, а победа "синих" оценивается коэффициентом - 5,30.

При этом наиболее вероятным точным исходом поединка аналитики считают победу "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Коэффициент на данный исход - 7,50.

По мнению букмекеров, стоит ожидать, что обе команды порадуют болельщиков забитыми голами. На исход "обе забьют - да" можно поставить с коэффициентом 1,80, в то время как исход "обе забьют - нет" имеет коэффициент 2,02.

Также букмекеры считают, что в поединке "Челси" - "Манчестер Сити" будет забито больше двух голов. Так, можно поставить на "тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,81.

Челси - Манчестер Сити: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити" можно будет посмотреть 5 января на канале Setanta Sports.

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что последняя официальная встреча "Челси" и "Манчестер Сити" состоялась в ноябре прошлого года в рамках Кубка лиги и завершилась победой "горожан" со счетом 2:0. В рамках АПЛ команды в последний раз встречались в январе 2022 года. Тогда "Сити" дома минимально победил "Челси".

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