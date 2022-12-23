Голы Холанда, Мареза и Аке принесли "горожанам" победу над "красными".

В четверг, 22 декабря, в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" встречался с "Ливерпулем".

Поединок команд проходил на стадионе "Этихад" и завершился победой "горожан" со счетом 3:2.

Счет был открыт на 10-й минуте встречи - гол забил норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Через 10 минут ворота хозяев поразил форвард "Ливерпуля" Фабиу Карвалью.

Сразу после перерыва команды продолжили обмениваться голами. Алжирский вингер Рияд Марез на 47-й минуте вновь вывел "горожан" вперед. Но их радость продлилась недолго, так как уже в следующей же атаке Мохамед Салах восстановил паритет.

На 58-й минуте встречи команда Хосепа Гвардиолы вновь получила преимущество - ворота "Ливерпуля" поразил защитник Натан Аке после передачи Кевина Де Брюйне.

Манчестер Сити - Ливерпуль - 3:2

Голы: Холанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 - Карвалью, 20, Салах, 48

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Аканджи (Стоунз, 61), Ляпорт, Аке, Де Брюйне, Родри, Гюндоган (Силва, 88), Марез, Холанд (Фоден, 73), Палмер (Грилиш, 73)

"Ливерпуль": Келлехер, Милнер (Филлипс, 38), Матип, Гомес, Э. Робертсон, Тьяго (Кейта, 70), Байчетич (Фабиньо, 46), Эллиотт (Хендерсон, 57), Салах, Нуньес, Карвалью (Окслейд-Чемберлен, 46)

Предупреждение: Родри - Байчетич, Фабиньо, Кейта

Обзор матча:

Добавим, что днем ранее были сыграны еще семь матчей 1/8 финала Кубка лиги. Таким образом, "Манчестер Сити" стал последним участником четвертьфинала турнира.

Накануне состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.

Кубок лиги. 1/4 финала

"Ноттингем" - "Вулверхэмптон"

"Саутгемптон" - "Манчестер Сити"

"Ньюкасл" - "Лестер"

"Манчестер Юнайтед" - "Чарльтон"

Поединки 1/4 финала Кубка английской лиги состоятся 10 января следующего года.

Напомним, действующим победителем Кубка лиги является "Ливерпуль". В финале турнира сезона 2021/2022 команда Юргена Клоппа победила лондонский "Челси".

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