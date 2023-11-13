"Манчестер Сити" сохранил за собой первое место в АПЛ.

В воскресенье, 12 ноября, состоялся центральный поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Челси" принимал "Манчестер Сити".

Игра проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась вничью 4:4.

Счет в матче открыли гости - на 25-й минуте Эрлинг Холанд реализовал пенальти. На 29-й минуте счет сравнял 39-летний бразильский защитник "Челси" Тьяго Силва. Спустя девять минут уже лондонский клуб повел в счете - отличился полузащитник Рахим Стерлинг. В самой концовке первого тайма защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи сравнял счет.

В дебюте второго тайма Эрлинг Холанд оформил дубль и вывел "горожан" вперед. На 67-й минуте форвард "Челси" Николас Джексон сделал счет 3:3. На 86-й минуте полузащитник Родриго Эрнандес забил четвертый гол "Сити". На 90+5-й минуте лондонцы получили право пробить пенальти, который уверенно реализовал Коул Палмер.

"Челси" – "Манчестер Сити" - 4:4

Голы: Силва, 29, Стерлинг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 пен - Холанд, 25 пен, 47, Аканджи, 45+1, Родри, 86

"Челси": Санчес, Джеймс (Гюсто, 64), Дисаси, Силва, Кукурелья, Кайседо (Броя, 90), Фернандес (Мудрик, 64), Палмер, Галлахер, Стерлинг, Джексон (Угочукву, 90+6)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Родри, Аканджи, Фоден, Альварес (Ковачич, 79), Силва, Доку (Грилиш, 59), Холанд

Предупреждения: Кукурелья (22), Палмер (23), Кайседо (60), Стерлинг (90+7), Джексон (90+4) – Доку (56), Родри (72), Грилиш (90+4)

Обзор матча:

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик появился на поле на 64-й минуте. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,3 балла. Лучшим игроком матча был признан норвежский форвард Эрлинг Холанд, автор дубля у гостей. Его игру оценили в 8,6 балла.

"Манчестер Сити" набрал 28 очков и возглавляет турнирную таблицу Английской Премьер-лиги. "Челси" с 16 очками идет на 10-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" встретится с "Ливерпулем", а "Челси" сыграет против "Ньюкасла".

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