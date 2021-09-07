Александр Петраков проведет первую контрольную игру на посту тренера сборной.

8 сентября сборной Украины предстоит провести товарищеский матч. Команда Александра Петракова приедет в гости в Чехию. "Желто-синие" в городе Пльзень сыграют против чешской сборной.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Чехия - Украина.

Чехия - Украина: где смотреть матч

Прямую трансляцию контрольного поединка между этими двумя командами можно будет посмотреть на телеканале ТРК "Украина".

Также противостояние сборных в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 8 сентября на поле "Дусан Арены" в чешском городе Пльзень.

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Чехия - Украина: перед матчем

Обе сборные на Евро-2020 дошли до стадии 1/4 финала.

История противостояний между командами насчитывает 4 встречи: дважды побеждала Украина (2:1 и 1:0), один раз была зафиксирована ничья (0:0) и еще один раз выиграла Чехия (4:0). Победы Украины случились в рамках Лиги наций, а остальные два матча были товарищескими.

Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Руслан Малиновский и Виталий Миколенко - этих игроков Александр Петраков отпустил в свои клубы. Зато шанс дебютировать могут получить хавбеки "Зари" Сергей Булеца и Владислав Кочергин, которых довызвали на сбор национальной команды.

В сентябре сборная Украины сыграла дважды вничью в рамках отбора на ЧМ-2022: в Нур-Султане с Казахстаном (2:2) и в Киеве с Францией (1:1). Чехия в сентябре выиграла у Беларуси (1:0) и уступила Бельгии (3:0) - обе игры были в квалификации ЧМ-2022.

Автор: Артем Будрин