Геннадий Зубов вошел в тренерский штаб ФК "Звезда" (Санкт-Петербург), выступающей во второй лиге России.

Экс-звезда донецкого "Шахтера" Геннадий Зубов вошел в тренерский штаб ФК "Звезда" (Санкт-Петербург). Вместе с ним в страну-агрессор поехал еще один украинец - Анатолий Скирчук.

Главный тренер "Звезды" Дмитрий Комбаров для российских СМИ пояснил, что Зубов будет работать с нападающими команды, а Скирчук - помощником главного тренера.

57-летний Скирчук - бывший тренер академии донецкого "Шахтера", экс-футболист донецкого "Металлурга".

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44-летний Зубов - бывший футболист "Шахтера", чемпион Украины, 4-кратный обладатель Кубка Украины. Провел 29 поединков за сборную Украины, забил три мяча. Работал в академии "Шахтера".

Среди воспитанников Зубова - чемпионы мира Ефим Конопля и Валерий Бондарь. Он - заслуженный тренер Украины. Добавим, что "Звезда" выступает во второй лиге России.

Ранее бывший футболист донецкого "Шахтера" Виталий Виценец вошел в тренерский штаб тульского "Арсенала".

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