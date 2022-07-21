Виталий Виценец вошел в тренерский штаб "Арсенала" из Тулы.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Виталий Виценец вошел в тренерский штаб тульского "Арсенала".

О назначении украинца сообщил официальном сайт российской команды.

В "Арсенале" Виценец будет работать под руководством бывшего тренера львовских "Карпат" Олега Кононова.

В прошлом сезоне Виценец был тренером "Кривбасса" U-19, но был уволен из клуба из-за отсутствия проукраинской позиции в период российского военного вторжения РФ на территорию Украины. Ранее экс-футболист неоднократно ездил в оккупированный Донецк, не видя в этом ничего противоправного.

Отметим, что Виценец - 31-летний тренер, который выступал за "Зарю", "Шахтер", "Ильичевец", "Севастополь" и "Мариуполь". Вместе со сборной Украины U-19 он стал чемпионом Европы в 2009 году.

В свое время Виценец считался одним из самых талантливых футболистов Украины. В 19 лет полузащитник дебютировал в составе первой команды "Шахтера", становился с дончанами чемпионом страны и обладателем Кубка. Из-за большого количества травм футболист в 26 лет объявил о завершении карьеры.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 148-й день.

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