Андрей Воронин примет участие в ветеранском турнире.

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин сыграет на Кубке легенд в Москве.

Об этом сообщает официальная страница "Кубка легенд" в Instagram.

Ветеранские команды Испании, Португалии, России, Германии, Турции и сборной звезд выступят на турнире.

42-летний Воронин будет играть за сборную звезд. Ему составят компанию титулованные футболисты: Марко Матерацци, Давид Трезеге, Александр Глеб, Хавьер Савиола, Эстебан Камбиассо и другие.

Напомним, что Воронин работает в тренерском штабе московского "Динамо".

Андрей Воронин: карьера футболиста

Воронин появлялся на поле в футболке национальной сборной Украины 74 раза, в которых смог забить 8 мячей.

Андрей является воспитанником одесского "Черноморца", но за первую команду ни одного матча так и не сыграл. За свою карьеру Воронин защищал цвета таких клубов, как "Ливерпуль", "Байер", "Боруссия М", "Фортуна", "Герта", "Кельн", "Майнц" и московское "Динамо".

Автор: Артем Будрин