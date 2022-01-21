Марлос, который покинул донецкий "Шахтер", не смог договориться по контракту с бразильским клубом "Атлетико Паранаэнсе" у себя на родине.
Теперь 33-летний бразилец сказал, что будет играть в США. Цитирует Марлоса Superesportes.
"Решил играть в США, потому что не было ни одного предложения от "Атлетико Паранаэнсе". Я был доступен, но они не сделали мне предложения. Я отказался от продления контракта с "Шахтером" для того, чтобы все сделать правильно, но когда я приехал, то выяснилось, что ко мне нет интереса со стороны клуба. В любом случае я буду продолжать поддерживать команду", - заявил Марлос.
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Напомним, что Марлос прокомментировал свой уход из "Шахтера".
Марлос: карьера в Украине
- Марлос выступал в Украине с 2012 года. Он провел два года в "Металлисте", после чего перешел в "Шахтер".
- Вместе с "Шахтером" Марлос по 4 раза выиграл чемпионат Украины (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок страны (2014, 2015, 2017, 2021).
- Марлос провел за "Шахтер" 287 матчей, в которых забил 74 гола. По количеству проведенных поединков он вошел в топ-25 игроков в истории клуба, а по количеству голов занимает одиннадцатое место.
- 28 сентября 2017 года Марлос принял украинское гражданство. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.
- Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.
- Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.