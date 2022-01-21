Марлос имеет предложения от клубов из США.

Марлос, который покинул донецкий "Шахтер", не смог договориться по контракту с бразильским клубом "Атлетико Паранаэнсе" у себя на родине.

Теперь 33-летний бразилец сказал, что будет играть в США. Цитирует Марлоса Superesportes.

"Решил играть в США, потому что не было ни одного предложения от "Атлетико Паранаэнсе". Я был доступен, но они не сделали мне предложения. Я отказался от продления контракта с "Шахтером" для того, чтобы все сделать правильно, но когда я приехал, то выяснилось, что ко мне нет интереса со стороны клуба. В любом случае я буду продолжать поддерживать команду", - заявил Марлос.

Читайте такжеМаленькому сыну Марлоса купили туалетную бумагу с оскорбительными словами о Путине (фото)

Напомним, что Марлос прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Марлос: карьера в Украине