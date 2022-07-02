Генрих Мхитарян покинул "Рому" ради "Интера".

Вице-чемпион Италии "Интер" подписал двухлетний контракт с Генрихом Мхитаряном.

Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

33-летний армянин перешел в "Интер" на правах свободного агента. Атакующий полузащитник до этого защищал цвета римской "Ромы".

В текущее трансферное окно "Интер" уже вернул себе Ромелу Лукаку, взяв бельгийца в аренду у "Челси". Также "нерадзурри" подписали вратаря Андре Онану, который был стражем ворот "Аякса".

Генрих Мхитарян: карьера