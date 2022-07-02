Вице-чемпион Италии "Интер" подписал двухлетний контракт с Генрихом Мхитаряном.
Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.
33-летний армянин перешел в "Интер" на правах свободного агента. Атакующий полузащитник до этого защищал цвета римской "Ромы".
В текущее трансферное окно "Интер" уже вернул себе Ромелу Лукаку, взяв бельгийца в аренду у "Челси". Также "нерадзурри" подписали вратаря Андре Онану, который был стражем ворот "Аякса".
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Генрих Мхитарян: карьера
- Мхитарян начинал карьеру в армянском "Пюнике", затем в 2009 году переехал в Украину. Сначала он выступал за донецкий "Металлург" в сезоне 2009/10. А с 2010 по 2013 хавбек играл за "Шахтер".
- В составе "Шахтера" Мхитарян трижды стал чемпионом Украины. Он признавался лучшим игроком УПЛ в 2012 году. В сезоне 2012/13 Генрих забил 25 голов в чемпионате Украины и завоевал "Золотую бутсу" турнира.
- Летом 2013 года дортмундская "Боруссия" купила у "горняков" Мхитаряна за 27 млн евро. Армянин в сезоне 2015/16 отдал 18 голевых передач и стал лучшим ассистентом Бундеслиги в том сезоне.
- После немецкого периода Мхитарян уехал в Англию. С "МЮ" он выиграл Лигу Европы, а с "Арсеналом" - ничего не добыл.