Полузащитник "Днепра-1" и национальной сборной Украины Александр Пихаленок попал в сферу интересов итальянского "Дженоа".
Об этом сообщает издание Calcioline.
По информации источника, руководители намерены усилить среднюю линию команды в летнее трансферное окно. Клубу нужны игроки, которые могут как обороняться, так и развивать атаки.
25-летний украинский хавбек является одним из возможных кандидатов.
Потенциальный трансфер оценивается в 2,5 миллионов евро.
В розыгрыше УПЛ сезона 2021/22 Пихаленок отличился 5 забитыми голами и 3 результативными передачами в 14 играх в составе "Днепра-1". Также 25-летний полузащитник в этом году дебютировал в составе национальной сборной Украины.
Напомним, в ноябре минувшего года "Дженоа" пригласил на пост тренера украинского специалиста Андрея Шевченко. Под руководством украинца команда не смогла добиться положительных результатов, в следствии чего Шевченко был отправлен в отставку уже в январе, после поражения в игре Кубка Италии против "Милана".
Стоить отметить, что смена тренера "Дженоа" не помогла. Клуб занял 19-е место в чемпионате Италии и вылетел в Серию Б.
Александр Пихаленок: карьера
- Пихаленок является воспитанником академии "Шахтера". Первый профессиональный контракт подписал с донецким "Шахтером" в 2014 году.
- Дебютировал за главную команду "Шахтера" в УПЛ в матче против "Александрии" 31 мая 2017 года.
- В сезоне 2019/2020 в составе "Шахтера" стал чемпионом Украины.
- Выступал на правах аренды за "Мариуполь" и "Днепр-1".
- Летом 2021 года "Днепр-1" выкупил у "Шахтера" контракт Пихаленка за 700 тысяч евро.
- В составе "Днепра-1" Александр сыграл 31 матч, в которых отличился 6 голами и 11 результативными передачами.
- В составе национальной сборной Украины Пихаленок сыграл два матча.