Александр Пихаленок может усилить состав итальянского "Дженоа".

Полузащитник "Днепра-1" и национальной сборной Украины Александр Пихаленок попал в сферу интересов итальянского "Дженоа".

Об этом сообщает издание Calcioline.

По информации источника, руководители намерены усилить среднюю линию команды в летнее трансферное окно. Клубу нужны игроки, которые могут как обороняться, так и развивать атаки.

25-летний украинский хавбек является одним из возможных кандидатов.

Потенциальный трансфер оценивается в 2,5 миллионов евро.

В розыгрыше УПЛ сезона 2021/22 Пихаленок отличился 5 забитыми голами и 3 результативными передачами в 14 играх в составе "Днепра-1". Также 25-летний полузащитник в этом году дебютировал в составе национальной сборной Украины.

Напомним, в ноябре минувшего года "Дженоа" пригласил на пост тренера украинского специалиста Андрея Шевченко. Под руководством украинца команда не смогла добиться положительных результатов, в следствии чего Шевченко был отправлен в отставку уже в январе, после поражения в игре Кубка Италии против "Милана".

Стоить отметить, что смена тренера "Дженоа" не помогла. Клуб занял 19-е место в чемпионате Италии и вылетел в Серию Б.

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