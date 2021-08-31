Лондонский "Арсенал" и Виллиан прекратили сотрудничество.

Бывший лидер донецкого "Шахтера" Виллиан расторг по обоюдному согласию контракт с лондонским "Арсеналом". 33-летний бразильский вингер пополнил состав "Коринтианса".

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Виллиан вернулся на родину и подписал соглашение с бразильской командой на два года. Виллиан является воспитанником "Коринтианса". Он защищал цвета этой команды с 2005 по 2007 год.

Напомним, что Виллиана высмеяли болельщики "Арсенала" в июле этого года.

Виллиан: карьера после "Шахтера"

Виллиан покинул "Шахтер" в феврале 2013 года, перейдя в российский "Анжи" за 35 миллионов евро. А уже через полгода бразилец стал игроком "Челси".

В составе "Челси" в активе Виллиана 338 матчей и 63 гола во всех турнирах.

Летом 2020-го бразилец на правах свободного агента подписал трехлетний контракт с "Арсеналом". В минувшем сезоне он забил 1 гол и отдал 7 ассистов в 37 матчах за "канониров".

Виллиан является рекордсменом по количеству матчей в АПЛ среди бразильских футболистов.

Автор: Артем Будрин