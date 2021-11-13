Денис Гармаш утверждает, что у него не было врагов.

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш рассказал про обстрел своего автомобиля Porsche.

Об инциденте, который произошел в 2017 году, Гармаш рассказал YouTube-каналу BurBuzz.

"Я до сих пор не разобрался, что это было. Уже и не разбираюсь, потому что прошло несколько лет. Некоторые писали в СМИ, что это за долги, за ставки... Но это не то. Я бы сразу признался, что должен. Если бы был должен, то занял бы у кого-то, или у того же Игоря Михайловича (Суркиса, - Прим.) попросил бы зарплату наперед, чтобы отдать", - сказал Гармаш.

"Это не связано с тотализаторами, как писали. Нет, конечно", - подчеркнул футболист.

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Гармаш отметил, что не знает, кто обстреливал его авто:

"Не нашли. Мне Игорь Михайлович помогал в этой ситуации. Сказал: "Не переживай, вроде бы нашли, но я тебе не скажу, кто это, отдыхай, спокойно живи дальше".

Также он признался, что его семья переживала по этому поводу первое время после инцидента:

"Семье страшно было первые месяцы. Но я просто был уверен, что у меня не было долгов, ничего такого. Я сказал семье: "Не переживайте, будьте спокойны. Если бы я был кому-то должен, можно было бы переживать". А так у меня не было врагов. Я неделю переживал, потом нормально".

Обстрел автомобиля Дениса Гармаша: что известно

Неизвестные обстреляли Porsche Гармаша 5 декабря 2017 года. Машина находилась в подземном паркинге. Во время происшествия никто не пострадал.

Двое злоумышленников изрешетили автомобиль из автомата, выпустив 14 пуль, после чего скрылись на своем авто.

Гармаш отрицал, что обстрел авто связан с тем, что он якобы должен деньги из-за игры на тотализаторе.

Автор: Антон Дударь