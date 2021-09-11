Денис Барвинко перед смертью попал в больницу.

10 сентября ушел из жизни экс-футболист харьковского "Металлиста" Денис Барвинко, которому было 27 лет.

Сайт sportnews.com.ua сообщил подробности смерти Барвинко.

Отмечается, что перед смертью футболист попал в больницу из-за того, что у него резко поднялся уровень сахара в крови.

Также стало известно, что несколько дней Барвинко находился в коме, но спасти его не удалось.

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Денис Барвинко: что о нем известно

За "Металлист" Барвинко играл с 2011 по 2014 год. Он играл на позиции левого защитника, провел за харьковчан 11 поединков и отдал 2 голевые передачи. Тогдашний главный тренер харьковчан Мирон Маркевич видел потенциал в юном игроке, который привлекался в молодежную сборную Украины.

Барвинко помог "Металлисту" стать серебряным призером чемпионата Украины в сезоне-2012/13.

Из-за травм Барвинко был вынужден рано завершить карьеру. После он работал тренером любительской команды "Энергия" в чемпионате Днепропетровской области.

Автор: Антон Дударь