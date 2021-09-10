Денис Барвинко выступал на позиции левого защитника.

На 28-м году жизни перестало биться сердце бывшего защитника харьковского "Металлиста" Дениса Барвинко.

Об этом сообщила Ассоциация футбола Днепропетровской области.

Причина смерти не сообщается.

За "Металлист" Барвинко играл с 2011 по 2014 год. Он провел 11 поединков и отдал 2 голевые передачи. Тогдашний главный тренер харьковчан Мирон Маркевич видел потенциал в юном игроке, который привлекался в молодежную сборную Украины.

Барвинко помог "Металлисту" стать серебряным призером Чемпионата Украины в сезоне-2012/13.

Барвинко закончил карьеру очень рано из-за постоянных травм, которые мешали развиваться. Денис после того, как повесил бутсы на гвоздь, стал тренером аматорской команды "Энергия" в чемпионате Днепропетровской области.

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Автор: Артем Будрин