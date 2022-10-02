Эдуард Соболь забил эффектный гол прямым ударом со штрафного.

В субботу, 1 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Бельгии по футболу "Брюгге" на родном стадионе принимал "Мехелен".

Поединок завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Один из голов "Брюгге" в этом матче забил защитник сборной Украины Эдуард Соболь. 27-летний украинец на 53-й минуте нанес классный удар со штрафного и удволил преимущество своей команды.

Видео дня

Этот мяч является первым результативным действием Эдуарда в текущем сезоне за "Брюгге".

Еще по одному голу в игре с "Мехеленом" забили Ферран Хутгла и Тейджон Бьюкенен.

"Брюгге" - "Мехелен" - 3:0

Голы: Хутгла, 37, Соболь, 53, Бьюкенен, 86

Видео гола Соболя:

QUÉ GOLAZO DE EDUARD SOBOL!!!!!!🇺🇦pic.twitter.com/cXaoE4gVgA — Football Report 🕊☮️🌍🌎🌏 #BerhalterOut (@FootballReprt) October 1, 2022

Стоит отметить, что авторитетные порталы WhoScored и SofaScore признали Соболя лучшим игроком матча с отметками 8,4 и 8,3 соответственно. Он провел на поле всю игру.

Во втором тайме в составе "Брюгге" на замену вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук. Он провел на поле 31 минуту и ​​получил 6,3 и 6,7 балла соответственно.

После 10-ти туров "Брюгге" в турнирной таблице чемпионата Бельгии идет третьим, имея в своем активе 22 очка. От лидирующего "Антверпена" команда украинцев отстает на пять пунктов.

Эдуард Соболь: карьера

Эдуард - воспитанник ДЮСШ ФК "Металлург" Запорожье.

Соболь выступал за такие команды: "Металлург" Запорожье, "Шахтер", "Металлург" Донецк, "Металлист", "Заря", "Славия" (Чехия), "Яблонец" (Чехия).

Соболь выступает за бельгийский "Брюгге" с 2019 года – сначала на правах аренды, а затем "Шахтер" продал защитника.

В футболке "Брюгге" Эдуард сыграл 118 матчей, забил 4 гола и отдал 14 результативных передач..

С "Шахтером" становился дважды чемпионом Украины, с "Брюгге" трижды выигрывал чемпионат Бельгии.

За национальную сборную Украины Соболь сыграл 27 матчей.

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