Победу "Байеру" принесли точные удары Шика и Бонифейса.

В среду, 20 декабря, в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" одержал разгромную победу над "Бохумом".

Игра проходила на стадионе "БайАрена" в Леверкузене.

Хозяева поля решили исход поединка еще в первом тайме, забив три мяча в ворота соперника. Все три гола "фармацевтов" забил чешский нападающий Патрик Шик.

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На 69-й минуте Виктор Бонифейс забил четвертый гол "Байера" в этой игре. Ассистировал ему Флориан Вирц.

"Байер" - "Бохум" - 4:0

Голы: Шик, 30 пен, 32, 45+1, Бонифейс, 69

Леверкузенский "Байер" набрал 42 очка и укрепил свое лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. "Бохум" с 16 баллами занимает 14-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Германии "Байер" сыграет против "Аугсбурга", а "Бохум" встретится с "Вердером".

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