Российский футбольный комментатор разразился оскорблениями после победы сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины.

Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально прокомментировал инцидент на футбольном матче сборных Боснии и Герцеговины и Украины. Его возмутило то, что украинские фанаты вывесили перевернутый российский флаг, который боснийцы спутали с сербским.

Об этом сообщает Sport24.

Читайте такжеКатар-2022: букмекеры оценили шансы сборной Украины попасть на чемпионат мираИз-за перевернутого флага РФ между боснийцами и украинцами едва не возникла потасовка. Массовой драки удалось избежать, ведь между болельщиками были полицейские.

Однако Губерниев все равно настаивает на том, что украинских фанов якобы избили боснийские ультрас.

"Украинские болельщики просто дураки. Если будут продолжать так делать, то регулярно будут получать звездюлей на всех крупнейших соревнованиях. Конечно, это карма, тут даже говорить нечего. В следующий раз еще что-то перевернут, получат снова люлей на другом стадионе от других болельщиков", — заявил Губериев.

Босния и Герцеговина-Украина: итоги матча

Босния и Герцеговина-Украина-0 : 2: смотреть видео голов.

Сборная Украины одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2022 при шести ничьих и завершила групповой этап без поражений.

В параллельном матче Финляндия дома проиграла Франции 0:2.

Итоговое положение команд в группе D: Франция-18 очков. Украина - 12, Финляндия - 11, Босния и Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

В марте Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперник сборной Украины в полуфинале станет известен в ходе жеребьевки 26 ноября.

Александр Зинченко и Артем Довбик забили свои первые голы в текущей квалификации на чемпионат мира.

Сборная Украины не пропустила впервые в этом отборе на ЧМ.

Сборная Украины завершила без поражений второй подряд отборочный цикл (после отбора на Евро-2020).

Автор: Марта Гичко