Станислав Черчесов пришел в клуб, который ранее возглавлял Сергей Ребров.

Новым главным тренером венгерского "Ференцвароша" назначен Станислав Черчесов, который наиболее известен по работе со сборной России.

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

Об условиях контракта с 58-летним специалистом не сообщается.

На посту главного тренера "Ференцвароша" Черчесов сменил Петера Штегера.

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В венгерском клубе Черчесов будет тренировать футболиста сборной Украины Александра Зубкова. Летом 2020 года он подписал четырехлетний контракт с "Ференцварошем".

"Ференцварош": результаты под руководством Реброва и Штегера

До мая этого года "Ференцварош" успешно тренировал украинец Сергей Ребров. Он трижды выиграл с клубом чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Под руководством Петера Штегера "Ференцварош" в этом сезоне не смог пробиться в групповой этап ЛЧ, а в групповом этапе Лиги Европы набрал только 3 очка в шести играх и занял последнее место в своей группе. В чемпионате Венгрии "Ференцварош" идет первым.

Станислав Черчесов: где он работал раньше

Черчесов начинал тренерскую карьеру в австрийском клубе "Ваккер-Тироль".

С 2007 года он работал в России, где тренировал "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Динамо" (Москва).

В сезоне 2015-2016 Черчесов возглавлял польскую "Легию", а затем был назначен главным тренером сборной России, которую покинул в этом году.

Автор: Антон Дударь