"Дженоа" украинского специалиста Андрея Шевченко готовится подписать защитника римской "Ромы" Риккардо Калафьори.
Как сообщает сайт итальянского журналиста и инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 19-летний итальянец будет выступать за генуэзский клуб на правах аренды до конца сезона.
Калафьори преимущественно играет левого защитника, также может сыграть слева в полузащите и в центре обороны. В текущем сезоне 19-летний футболист провел только девять матчей в составе "Ромы" во всех турнирах, записав на свой счет две голевые передачи.
Читайте такжеСудьбоносный матч для Шевченко: прогноз букмекеров и где смотреть поединок Милан - ДженоаТрансфер Калафиори позволит "Дженоа" отпустить алжирского защитника Мохамеда Фареса, который сейчас выступает за "грифонов" на правах аренды из "Лацио", в "Торино".
В январе "грифоны" подписали правого защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти и арендовали защитника "Брайтона" Лео Остигара.
Добавим, что сейчас над Андреем Шевченко нависла угроза увольнения из-за неудовлетворительных результатов его команды. Пока руководство "Дженоа" приняло решение оставить украинца на своем посту, но все может измениться после матча Кубка Италии против "Милана".
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.