19-летний защитник будет выступать за генуэзский клуб на правах аренды.

"Дженоа" украинского специалиста Андрея Шевченко готовится подписать защитника римской "Ромы" Риккардо Калафьори.

Как сообщает сайт итальянского журналиста и инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 19-летний итальянец будет выступать за генуэзский клуб на правах аренды до конца сезона.

Калафьори преимущественно играет левого защитника, также может сыграть слева в полузащите и в центре обороны. В текущем сезоне 19-летний футболист провел только девять матчей в составе "Ромы" во всех турнирах, записав на свой счет две голевые передачи.

Читайте такжеСудьбоносный матч для Шевченко: прогноз букмекеров и где смотреть поединок Милан - ДженоаТрансфер Калафиори позволит "Дженоа" отпустить алжирского защитника Мохамеда Фареса, который сейчас выступает за "грифонов" на правах аренды из "Лацио", в "Торино".

В январе "грифоны" подписали правого защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти и арендовали защитника "Брайтона" Лео Остигара.

Добавим, что сейчас над Андреем Шевченко нависла угроза увольнения из-за неудовлетворительных результатов его команды. Пока руководство "Дженоа" приняло решение оставить украинца на своем посту, но все может измениться после матча Кубка Италии против "Милана".

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко