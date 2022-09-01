Воспитанник львовских "Карпат" Марьян Швед вернулся в УПЛ.

Украинский атакующий полузащитник бельгийского "Мехелена" Марьян Швед продолжит карьеру в донецком "Шахтере".

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

Контракт с "Шахтером" Швед подписал до 2027 года. Детали его трансфера из "Мехелена" дончане не разглашают.

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За "Шахтер" фланговый нападающий будет выступать под 9-м номером.

Этим летом "Шахтер" вернул из Европы уже четвертого украинца. Ранее ряды "горняков" пополнили защитник Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), а также вингеры Иван Петряк ("Фехервар") и Александр Зубков ("Ференцварош").

Напомним, в новом сезоне УПЛ "Шахтер" сыграл два матча и набрал 4 очка. В первом туре "горняки" сыграли вничью с "Металлистом-1925" (0:0), а во втором минимально обыграли "Кривбасс" (1:0).

Марьян Швед: карьера

25-летний Марьян Швед является воспитанником львовских "Карпат", за первую команду которых дебютировал в 17 лет при нынешнем тренере "Шахтера" Игоре Йовичевиче.

Выступал также в испанской "Севилье", где сыграл лишь 1 матч за молодежный состав и 6 поединков (1 мяч, 2 ассиста) за U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

С лета 2017-го Марьян вновь выступал за "Карпаты", в которых за 43 матча забил 21 мяч.

В 2019-м перешел в шотландский "Селтик" (3 игры, 1 гол), а после после в бельгийский "Мехелен". В Бельгии за 2 сезона провел 62 матча, забил 8 мячей и сделал 6 ассистов.

С 2015 года играл за юношеские и молодежную сборные Украины. В ноябре 2018 года дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую провел 2 матча.

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