Зинченко поблагодарил ВСУ и жителей Великобритании накануне матча квалификации ЧЕ-2024.

В воскресенье, 26 марта, состоится поединок второго тура отбора на Евро-2024 по футболу между национальными сборными Украины и Англии.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко прокомментировал предстоящий матч против англичан.

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"Задание? Всегда побеждать. Конечно, все мечтают попасть на Евро-2024, но мы понимаем, как сильна сборная Англии. Все отдаем себе отчет, что должны провести один из лучших матчей в жизни.

Могу сказать, что потенциал у команды очень велик. Есть немало молодых игроков, которые сегодня могут приносить результат. Будем сражаться друг за друга, за страну, за всех людей, которые будут смотреть на нас здесь и в нашей стране. Будем играть с высоко приподнятой головой, это точно.

Буду играть против футболистов "Арсенала" и "Ман Сити"? Имею с ними отличные отношения. Мы остались хорошими друзьями со всеми из "Сити". Что касается футболистов "Арсенала", то, к сожалению, Букайо Сака мне еще не сказал состав Англии. Но я буду давить на него. Посмотрим, удастся ли его уговорить.

Хочу еще поблагодарить британцев от имени всех украинцев за все, что делают для нас. Без Великобритании Украине было бы гораздо сложнее. Также благодарю ВСУ, которые защищают нас. Без них не было бы никакого футбола.

Должны сделать все, чтобы украинцы улыбнулись, ведь в нашей стране не осталось никого, кого не коснулось это террористическое вторжение", - приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.

Накануне главный тренер сборной Украины Руслан Ротань объявил заявку "сине-желтых" на игру против Англии. В состав команды не попали Андрей Ярмоленко и Денис Попов.

Матч против Англии станет для Украины первым в рамках отбора на ЧЕ-2024 по футболу. Кроме того, это будет дебютная игра для Руслана Ротаня на посту главного тренера национальной команды. На этой должности 41-летний специалист сменил Александра Петракова.

Напомним, сборная Англии в рамках первого тура квалификации Евро-2024 обыграла на выезде Италию (2:1).

Также в группе С отбора на Евро-2024 выступают сборные Северной Македонии и Мальты. В первом туре северомакедонцы победили Мальту (2:1).

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