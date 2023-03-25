Сборная Украины попробует взять реванш у Англии за поражение на Евро-2020.

В воскресенье, 26 марта, состоится поединок второго тура отбора на чемпионат Европы-2024, в котором сборная Украины встретится с национальной командой Англии.

Игра пройдет на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Главным арбитром матча назначен Сердар Гезюбююк из Нидерландов. Помогать на линиях ему будут соотечественники Эрвин Зейнтра и Йохан Бальдер.

В последний раз национальные сборные Англии и Украины пересекались на Евро-2020. В 1/4 финала турнира подопечные Гарета Саутгейта разгромили "сине-желтых" со счетом 4:0.

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Всего Англия и Украина сыграли между собой восемь матчей. Ощутимый перевес на стороне англичан: пять побед против одной у "сине-желтых". Еще две встречи завершились ничьими.

Англия - Украина: прогноз

Сборная Англии является безоговорочным фаворитом предстоящего поединка. На победу команды Гарета Саутгейта ставки принимаются с коэффициентом 1,26. Успех подопечных Руслана Ротаня оценивается коэффициентом 13,00. Ничья - 6,00.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,23. Гол Англии оценивают в 1,07, а на то, что отличится сборная Украины можно поставить с коэффициентом 2,06.

Букмекеры считают, что встреча Англии и Украины, вероятнее всего, завершится со счетом 2:0 в пользу англичае, коэффициент на данный исход - 5,90.

Англия - Украина: трансляция

Поединок второго тура отбора на Евро-2024 по футболу между сборными Англии и Украины в прямом эфире будут транслировать региональные каналы Суспильного и медиасервис MEGOGO.

Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Добавим, что этот матч станет официальным дебютом для Руслана Ротаня на посту главного тренера сборной Украины. 41-летний специалист сменил на этом посту Александра Петракова.

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