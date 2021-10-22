Болельщик пострадал от действий фанатов ЦСКА и стюардов стадиона.

Украинского болельщика атаковали на стадионе в Софии во время матча группового этапа Лиги конференций ЦСКА - "Заря".

Об этом сообщается на странице болельщиков "Зари" в Facebook.

Сообщается, что фанат пришел на матч со своей девушкой. Они без проблем зашли на сектор стадиона, а с собой у них были шарфы "Зари", а также флаг Украины.

"Сначала все было в порядке, но как только наш болельщик начал кричать "Заря", болельщики ЦСКА начали бросать в него зажигалки и камни (стадион не соответствует требованиям безопасности, можно легко отковырнуть камень чуть ли не с любой части стадиона). Стюарды не обращали на это внимания, а стюард, который стоял внизу, пытался снять флаг Украины", - говорится в сообщении.

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Далее все стало еще хуже:

"После гола в парня стали бросать еще больше камней, болельщики ЦСКА пытались перелезть через забор, чтобы попасть на наш сектор. Стюарды начали выгонять его со стадиона, а не пытались успокоить своих болельщиков, после отказа сделать это, начали его бить, а девушку, которая была с ним, силой вынесли со стадиона".

Фанат сказал стюардам, что вызовет полицию, и что имеет право досмотреть матч, так как ничего не нарушал. После окончания матча к нему подошла полиция, которая вывела его со стадиона, при этом болельщика кто-то ударил:

"Когда они его вели по лестнице, он получил удар по голове сзади, отчего упал с лестницы. Напомним, шел он с полицией, рядом больше никого не было. Потом парня обыскали, достали карточку отеля, посмотрели и вернули назад. Потом полиция затолкала ребят в такси со словами: "Fast go away!". Не понятно, зачем вообще сажали, отель находится рядом со стадионом".

Также сообщается, что украинским болельщикам пришлось в целях безопасности менять отель.

На видео можно увидеть, что фанат обещает сломать руку стюарду, если тот попытается убрать украинский флаг с ограждения, а также конфликт с другим стюардом.

ЦСКА София - "Заря": итоги матча

"Заря" победила в Болгарии со счетом 1:0 благодаря голу Аллахьяра Сайядманеша.

Этот триумф "Зари" стал историческим. Впервые украинская команда одержала победу в новом турнире - Лиге конференций УЕФА.

"Буде-Глимт" набрал 7 очков после трех туров в группе C. У "Ромы" - 6 зачетных пунктов. "Заря" имеет 3 балла, а ЦСКА - 1.

В 4-м туре "Заря" дома будет принимать ЦСКА. Поединок состоится 4 ноября.

Автор: Антон Дударь