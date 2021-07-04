Тайсон Фьюри в очередной раз напомнил всем, что победил Владимира Кличко.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри потроллил Украину, которая разгромно проиграла Англии в 1/4 финала Евро-2020.

Публикация появилась в Instagram боксера.

"Я не видел подобного избиения Украины со времен Дюссельдорфа 28 ноября 2015 года", - написал Фьюри, а также выложил свое фото в ринге с Владимиром Кличко.

Напомним, 28 ноября 2015-го Фьюри победил Кличко. В том поединке британец выиграл по очкам.

Украина - Англия: итоги матча

Сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).

В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.

Сборная Украины пропустила во всех одиннадцати матчах на чемпионатах Европы.

Сборная Англии не пропустила на Евро-2020 в пятом матче подряд.

Англия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче.

Англичане одержали свою самую крупную победу на чемпионатах Европы

Выход в 1/4 финала является лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы в истории.

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Автор: Антон Дударь