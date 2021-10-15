Данило да Силва 7 лет защищал цвета "Динамо".

Бывший правый защитник киевского "Динамо" Данило да Силва признался, что хотел играть за сборную Украины.

34-летний бразилец об этом рассказал для официального Ютуб-канала "Динамо".

"Почему я ложил руку на сердце во время исполнения гимна Украины? Мой сын родился здесь. "Динамо" многое дало моей карьере. Я играл в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат. Этим я хотел выразить благодарность. Можно сказать, что я наполовину украинец. Мне очень нравится Украина", - сказал да Силва.

"Мог ли я выступать за сборную Украины? После пяти лет в этой стране я мог получить украинский паспорт. Но УАФ не делал мне предложения играть за сборную. Хотел бы я за нее выступать? Да. Сейчас мне нравится, как играет сборная Украины. За пять лет произошла эволюция. Это хорошая и сильная команда", - добавил Данило.

Отметим, что за сборную Украины выступали лишь три футболиста бразильского происхождения: Марлос Ромеро Бонфим, Жуниор Мораес и Эдмар Галовский.

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Данило да Силва: трофеи в "Динамо"

Да Силва сыграл за "Динамо" 222 поединка в период с 2010 по 2017 годы.

Бразилец выиграл с киевлянами два Кубка Украины и один Суперкубок страны.

Данило также дважды выигрывал с "бело-синими" УПЛ.

Автор: Артем Будрин